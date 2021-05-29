Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар похвасталась стройными ножками в длинном разрезе платья

Звезда, по воле профессии, тщательно следит за внешностью, пишет Politeka.net. Артистка выпивает с утра натощак стакан теплой воды с соком чуть меньше половины лимона, а спустя полчаса завтракает.

По словам балерины, лимонная вода способствует похудению, а также более длительному ощущению сытости. Перед сном, примерно за час-полтора, артистка также выпивает лимонную воду.

На завтрак красотка предпочитает цельнозерновой тост с твердым сыром, а в течение дня она может выпить грейпфрутовый фреш. Также в ее рацион входят нежирное мясо и салаты.

В результате в свои 39 лет Кухар выглядит восхитительно, доказывая это в новых фотосессиях.

Так, артистка разместила фото, продемонстрировав фигуру в длинном платье с разрезом. Звезда показала стройные ножки, выставившись из машины.

"Впереди последние выходные весны...🌱 Готовы в омут с головой в лето?💛", - подписала снимок Екатерина.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

"Ну, какая ты божественная ❤️❤️❤️🙌", "Катя ❤️🔥", "Роскошество", "Дааа😍", "Красавица", "Нереаааальная!!!🔥", "Какая Вы хрупкая красавица 😍😍😍😍", "Готовы!!!!", "Шикарная", "какая прелесть ❤️❤️❤️❤️", "😍😍😍💋💋💋❤️❤️❤️💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐", - написали пользователи сети.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" укатила на курорт, впечатлив развлечениями не по погоде: фото красотки.

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