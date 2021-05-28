Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась ярким кадром в новом образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка показала поклонникам в соцсети очаровательное фото в смелом образе, а в подписи к нему заговорила на интересную тему.

Как видно, на новом фото Злата запечатлена в интересной позе, она стоит у белой стены и кокетливо позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в обольстительном образе – на ней белоснежное платье-пиджак с поясом, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку. А свой образ артистка дополнила оригинальными светлыми чулками с интересным декором. Волосы певицы собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж, она играет языком.

В подписи к публикации Огневич написала: "Будь собой. Будь собой. Будь собой… Отовсюду твердят эту фразу! Да что там говорить, я сама частенько грешила ею. Если воспринимать её слишком буквально - это ложный путь, ведущий к лени. Как душевной, так и физической. Сделай себя САМ. Пойми, что нравится: в жизни, мироощущении, выборе профессии/пути, человеческих отношениях, сексе, еде и даже вооооон в том интересном парне, который сидит за столиком, напротив. Я постоянно себя исследую, веду диалог с alter ego, который похож на интервью. Единственная разница – в этом интервью я отвечаю на все вопросы".

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