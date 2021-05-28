Популярная певица Настя Каменских порадовала фанатов яркими фото из новой фотосессии после презентации горячего клипа

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети жаркими кадрами, которые были сделаны в рамках фотосессии для презентации нового клипа "Красное вино".

На новых фотографиях Настя позирует в интересной локации и дерзком образе. Перед камерой звезда появилась в узких черных лосинах, которые плотно облегают стройные ножки, также на ней блестящий пиджак оригинального фасона с темным сверкающим корсетом. Этот наряд подчеркнул изящную фигуру и упругое аппетитное декольте красотки. Волосы певицы собраны в высокий хвост и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Каменских оставила эмодзи в виде бокала красного вина. А фанаты тут же принялись активно обсуждать новое фото артистки, засыпая ее комплиментами. Не удержалась даже телеведущая Леся Никитюк, она написала: "Ш. Шикарна❤️". "Какая же ты красивая", "Очень идет этот образ", "Какая женщина", "Шикарная", "Обожаю вас, вы присутствуете в каждом моём дне, спасибо вам", "Очень красивая!", "Богиня", "Красотка", "Очаровательная", "Обожаю тебя", "Прекрасные фото", - пишут поклонники в комментариях к фото Насти.

Напомним, Каменских похвалилась садом и застекленной террасой в их с Потапом особняке: "Ретро во всем".

Как сообщала Politeka, Каменских в летнем сарафане раскрыла секреты ухода за собой: "Самое главное...".

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