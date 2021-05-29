Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) получил много комплиментов от поклонников
Было время когда Потап сильно поправился, передает Politeka.net. Однако, взявшись за свое здоровье, артист сбросил 20 килограммов.
Реконструктивный хирург Ростислав Валихновский в интервью программе "Зірковий шлях" рассказал, что рэперу разработали индивидуальный рацион, соблюдая который ему удалось прийти в отличную форму за три месяца.
Сейчас Потап показывает, как выглядит, размещая фото в Инстаграм. Так, на новом снимке певец предстал в шляпе, футболке и куртке. Рэпер направил камеру на зеркало.
"Приятного...", - написал певец.
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За час публикация собрала более 3000 лайков. Некоторые пользователи сети пришли в восторг от внешности артиста.
"Потап, это точно ты? Ты сам на себя не похож. Помолодел так", "Помолодел, потому что похудел)", "Помолодел, шикарный, впрочем❤️", "Красавчик 🔥", "Я не сразу узнал, кто на фото 😂", "Какой то молодой совсем получился в этих условиях)", "В стиле эминем", "Жена всегда рядом :))", "Очень круто выглядишь 🔥", "Шикарно выглядите 👏👏😍😍😍 просто как пацанчик)", - написали пользователи сети.
Отметим, Потап состоялся, как успешный продюсер, блогер и телеведущий.
Артиста с ранних лет пленила сцена, хотя он и получил образование магистра экономических наук.
Переломным моментом в творческой биографии Потапа стал 2006-й, когда он создал дуэт "Потап и Настя".
Напомним, Потап показал себя с неожиданной стороны, поразив черно-белым фото
А еще Politeka писала, что Потап засветился с мускулистым другом на яхте в ОАЭ
Также Politeka сообщала, что Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото