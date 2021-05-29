Актриса и певица Дженнифер Лопес в лавандовом спортивном костюме вышла на прогулку

На концертах Лопес блистает в маленьких платьях, коротких шортах с блестками и комбинезонах, едва прикрывающих пышные формы. Поскольку знаменитость уверена в своей привлекательности, она спокойно показывает тело и гордится им.

В 51 год Дженнифер стала популярной актрисой, певицей и владелицей собственной линейки косметики. Чтобы ее образ безупречной и вечно молодой красотки с идеальными ногами все также был при ней, звезда тратит уйму времени на уход за собой. Йога, тренировки, пробежки, танцевальные курсы - всем этим Лопес увлекается много лет.

В лавандовом костюме знаменитости удалось обратить внимание на свежий после отдыха загар и плоский живот с четкими линиями пресса. Однажды Лопес заявила: она боялась, что после рождение детей не вернется в форму, но благодаря усердию ей дуалось повысить планку и превзойти себя.

Как можно заметить, чаще всего на публике и личных селфи Лопес показывает себя с ярким макияжем, напоминая о своей косметике – новом бренде, который Дженнифер презентовала пару месяцев назад. При этом звезда прячет свои волосы под париками и носит длинные накладные локоны, тогда как у самой они сейчас довольно короткие и пушистые.

Фанаты сразу отреагировали:

«Я люблю тебя; 😍 учитесь девочки! Красиво; безумно красивая дама; Королева; Моя королева; как бразильская кукла; Этот живот сведет с ума многих; Безумие какое-то, это дама вообще не стареет, увлекательно💖💋; Я так тебя люблю ❤️❤️; какой живот, я тоже хочу так выглядеть, но мне даже не 30», - пишут фанаты.

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Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".