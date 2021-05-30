Фитнес-тренер Анита Луценко из "Зважені та щасливі" развлеклась со звездами украинского шоу-бизнеса

Как пишет Politeka.net, Анита Луценко является популярным украинским фитнес-тренером. Девушка стала еще более известной благодаря проекту "Зважені та щасливі". Сейчас красотка активно ведет социальные сети и делиться мотивирующим и интересным контентом.

В этот раз Алина решила развлечь украинцев, опубликовав забавное видео. На кадрах Луценко вместе с другими знаменитыми девушками устроила танцы, соревнуясь со звездными мужчинами. Чтобы победить, красотки решили использовать танец ягодиц, после чего мужчины не устояли и все попадали.

Фанаты активно начали обсуждать забавный ролик:

"Блин, это просто супер", "Еду в Грузию, дайте контакты эти шикарных свободных ребят", "Классно придумали, несколько раз пересмотрела", "Это очень круто", "Какие серьезные девушки и совсем не серьезные парни".

Сообщалось, что популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала очаровательное фото и рассказала о своей работе.

На новом фото Анита запечатлена на темном фоне, она стоит с руками по бокам и вызывающе смотрит в объектив.

Напомним, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" в мини показала эталон фигуры

А еще Politeka писала, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" показала эффективную тренировку с "Холостяком" Макацарией

Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как менялась ее внешность



