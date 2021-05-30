Фитнес-тренер Анита Луценко из "Зважені та щасливі" развлеклась со звездами украинского шоу-бизнеса
Как пишет Politeka.net, Анита Луценко является популярным украинским фитнес-тренером. Девушка стала еще более известной благодаря проекту "Зважені та щасливі". Сейчас красотка активно ведет социальные сети и делиться мотивирующим и интересным контентом.
В этот раз Алина решила развлечь украинцев, опубликовав забавное видео. На кадрах Луценко вместе с другими знаменитыми девушками устроила танцы, соревнуясь со звездными мужчинами. Чтобы победить, красотки решили использовать танец ягодиц, после чего мужчины не устояли и все попадали.
Фанаты активно начали обсуждать забавный ролик:
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"Блин, это просто супер", "Еду в Грузию, дайте контакты эти шикарных свободных ребят", "Классно придумали, несколько раз пересмотрела", "Это очень круто", "Какие серьезные девушки и совсем не серьезные парни".
Сообщалось, что популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала очаровательное фото и рассказала о своей работе.
На новом фото Анита запечатлена на темном фоне, она стоит с руками по бокам и вызывающе смотрит в объектив.
Напомним, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" в мини показала эталон фигуры
А еще Politeka писала, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" показала эффективную тренировку с "Холостяком" Макацарией
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