Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин опубликовал видео с Тиной Кароль, которую считает лучшим тренером

Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин часто радует публику новыми публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно звездный красавчик опубликовал в своем микроблоге видео, где Тина Кароль слушает слова песни в исполнении Ломакина.

"Тина Кароль заценила🥀 ...", - такую подпись добавил Ломакин к своему посту.

Как видно на видео Тина Кароль внимательно слушает песню Никиты Ломакина и удивительно реагирует на каждую строчку из песни.

"А назначь границы,

твои ягодицы слишком близко,

я могу влюбиться.

Если ты захочешь, эта ночь продлится,

без тебя сегодня не спится", - поется в песне.

При этом Тина Кароль слушает и как-бы удивляется таким словам песни Никиты Ломакина.

Поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая парня комплиментами и восторженными словами.

"Мать в шоке от сына ахаха😭😭💔", "Ахахха лучшая ❤️🔥", "🧸пупсик", " Ахаххахах😹", " Великолепно😍", "Это шикарно😳 ", " Класно ❤.Дуже зацінила ", " слишком аху*нно💔 ", - пишут поклонники в комментариях к фото.

Напомним, что осунувшийся экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин напугал изможденным видом: "Я похудел, потому что...".

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