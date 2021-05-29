Бывший парень певицы Мишель Андраде Никита Ломакин опубликовал видео с Тиной Кароль, которую считает лучшим тренером
Как сообщает Politeka.net, участник "Голоса країни" и бывший возлюбленный певицы Мишель Андраде Никита Ломакин часто радует публику новыми публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно звездный красавчик опубликовал в своем микроблоге видео, где Тина Кароль слушает слова песни в исполнении Ломакина.
"Тина Кароль заценила🥀 ...", - такую подпись добавил Ломакин к своему посту.
Как видно на видео Тина Кароль внимательно слушает песню Никиты Ломакина и удивительно реагирует на каждую строчку из песни.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Ураган превратил улицы в реки и засыпал градом размером с яйцо: кадры лютой стихии в Украине
Звезда "Голосу країни" и "Х-Фактор" Мария Рак откровенно рассказала о разводе: "Я пережила некую жесть"
Змея укусила 4-летнюю девочку: за ребенка борются врачи
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
"А назначь границы,
твои ягодицы слишком близко,
я могу влюбиться.
Если ты захочешь, эта ночь продлится,
без тебя сегодня не спится", - поется в песне.
При этом Тина Кароль слушает и как-бы удивляется таким словам песни Никиты Ломакина.
Поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая парня комплиментами и восторженными словами.
"Мать в шоке от сына ахаха😭😭💔", "Ахахха лучшая ❤️🔥", "🧸пупсик", " Ахаххахах😹", " Великолепно😍", "Это шикарно😳 ", " Класно ❤.Дуже зацінила ", " слишком аху*нно💔 ", - пишут поклонники в комментариях к фото.
Напомним, что осунувшийся экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин напугал изможденным видом: "Я похудел, потому что...".
Как сообщала Politeka, подопечная Потапа Мишель Андраде показала, с каким красавцем проводит время за границей: "Кайфую от тебя".
Также Politeka писала, что экс-возлюбленный Мишель Андраде Ломакин засветился с красоткой в прозрачном наряде: "Нечто большее чем…".