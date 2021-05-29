Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, не удержалась, чтобы не поделиться своим мнением по поводу выбора Михаила Заливако

Так, многие поклонники девушки допытывались у нее, как ей пара "Холостяка 11" Заливако и Анны Богдан. Даша несколько дней хранила молчание, но, дождавшись пост-шоу, где раскрыли детали сезона, все же высказалась.

Квиткова отметила, что всегда "за то, чтобы любовь случалась". Жена Добрынина обратилась к фанатом шоу в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Я всегда за то, чтобы побеждала любовь! Она в этот раз, собственно, и случилась, и мне это очень нравится. Если вы думаете, что вы как-то знаете лучше, то я вас разочарую - это не так. Мне кажется, что два человека, которые находят друг друга, они все-таки знают про отношения друг к дружке лучше, чем кто-либо", - заявила Квиткова.

Как известно, многие пророчили победу другой финалистке - Юле "Зайке". В связи с этим, на Заливако и его избранницу посыпались гневные комментарии в Сети, мол, они с Аней совсем не подходят друг другу. Возможно, поэтому Квиткова попыталась донести до публики свое видение ситуации.

Тем временем "Холостяк 11" со своей возлюбленной за три месяца "тишины", пока проект выходил на телеэкраны, успели не только снять квартиру в Киеве и съехаться, но еще и отдохнуть в Турции втайне ото всех. На пост-шоу они еще раз доказали, что по-прежнему любят друг друга.

"Недолго они будут вместе", "Хотя у меня не было в этом сезоне фаворитки, но я всегда радуюсь, когда пара остается вместе. Любовь Миши и Ани на всю жизнь", "Он видно что любит, а она и ни разу не сказала что любит!", "Ура! Я очень рада! Красивая пара. Счастья вам и любви, любви, любви!!", - комментировали в Сети.

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".

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