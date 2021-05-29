Популярная певица Наташа Могилевская показала необычное фото в соцсети

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно ошеломила фанатов переменами во внешности и заметным похудением, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда снова собралась худеть, о чем сообщила поклонникам в сети, выложив оригинальное фото с рулеткой в руках.

На новом снимке Наташа запечатлена на улице, она стоит у торца здания и как будто измеряет себя рулеткой. Перед камерой звезда появилась в стильном образе – на ней светлое платье интересного фасона с широкими рукавами, поверх которого надела оригинальный черный корсет на талию. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и густые наращенные ресницы.

В подписи к фотографии Могилевская написала: "Дарю подарок! Пишите в комментариях: как вы думаете, с какого веса я стартую и начинаю худеть? Кто первый угадает точную цифру, подарю эксклюзивный подарок, без которого никуда в борьбе с лишним весом. Я прочитала все ваши комментарии и хочу поблагодарить за вашу поддержку, за ваши комплименты! Я вас люблю! Вместе мы сила".

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом: "Мой вариант – это полный отказ от...".

Также Politeka писала, Могилевская раскрыла, кем ей на самом деле приходится мужчина, с которым ее засекли папарацци: "Он...".