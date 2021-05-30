Супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова взволновала новым постом-посланием, выложив милое фото в сети

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая и блогер Полина Логунова, которая является супругой украинского актера Дмитрия Ступки, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милым фото, но в подписи к нему взволновала поклонников, заговорив о боли и ошибках.

Как видно, на новом снимке Полина запечатлена на ярком голубом фоне, она сидит в интересной позе и не смотрит в объектив. Перед камерой красотка появилась в легком розовом платье интересного фасона, которое красиво легло по фигуре, а дополнила свой образ стильными розовыми шпильками. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографии Логунова написала: "Нам кажется, что жизнь даёт обстоятельства, встречи, людей, сложности, чтобы мы шли с этим и получали удовольствие, решили задачи и кайфовали – мол – жизнь – это кайф. Я считаю – жизнь – это постоянный экзамен, ты постоянно что-то сдаёшь – и вот от сдачи экзамена зависит будущее. Мы не останавливаем жизнь после ошибки, будем также дышать и что-то делать, но роковая ошибка, которая случилась после яркой эмоции и вот этого «жить надо в кайф» погубит все, даже светлое будущее. Перед принятием важного решения, всегда, чувства зашкаливают и человек выбирает то, что проще, а надо выбрать то, что причиняет самую сильную боль, ибо это и есть экзамен".

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