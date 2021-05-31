Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась ярким кадром из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и победительница шоу "Маска" Злата Огневич недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором будет искать свою вторую половинку. Красотка часто радует публику яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка показала поклонникам в соцсети смелое фото в необычном образе.

Как видно, на новом снимке Злата запечатлена на светлом фоне, и сама вся едва ли не светится. Перед камерой певица появилась в оригинальном прозрачном наряде, под которым просвечивается белое белье и идеальная фигурка. Ее волосы собраны с элегантную прическу, а на лице яркий макияж с серебристыми стрелками, она загадочно смотрит в объектив, приложив ладонь к щеке.

В подписи к фотографии Огневич написала: "50 оттенков нюд". Фанаты не прошли мимо и тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Как нежно", "Любимая, красотка", "Очаровательная нежная красотка", "Классное фото", "Женственно", "Прекрасная фея", "Красотка", "Нежность", "Красиво, фото супер", "Красотка", "Какая красивая", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото Златы.

Напомним, Новая "Холостячка" Злата Огневич перессорила украинцев: "После Ксении Мишиной так понизить планку".

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