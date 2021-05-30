Фотограф Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Соня Плакидюк стала популярным блогером среди украинцев благодаря проекту "Супер топ-модель по-украински". Красотка активно ведет социальные сети, где показывает как свои работы, так и себя.

В этот раз Соня решила вспомнить фотосессию с молодыми красавчиками. Парни были совсем раздеты и взялись за ножки Плакидюк, пока она их взяла за голову. Красотка надела корсет и украшение на шею, а волосы полностью распустила, впечатляя длинной.

"Пора повторить", - написала Плакидюк, обратившись к фотографу, который делал съемку.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Влюбиться в эту картину", "Это просто", "Богиня", "Фото называется : Женское и мужское начало. Пробуждение. Очень живое, красиво!!!", "Ну и повезло же парням, ничего не скажешь!", "Моя любимая серия фоточек, настоящий огонь".

Сообщалось, что фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников ярким дефиле в роскошных вышиванках.

Как видно, Соня не только снимала себя в зеркале, примеряя платья, но и позировала перед объективом, меняя позы и ракурсы. Девушка примерила шесть удивительных нарядов разных цветов, узоров и текстуры, а фанатам предложила выбрать, какое из платьев им нравится больше всего.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" покорила новым образом и откровением

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