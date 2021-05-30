Экс-фаворитка "Холостяка-11" Михаила Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко поделилась необычным кадром из ванной

После пост-шоу девушка призналась, что долго переживала разрыв, но не жалеет о проигрыше. Теперь она знает, чего хочет от жизни и у нее есть планы на будущее, которые она также должна реализовать.

В этот раз девушка поделилась милым кадром прямо из ванной. Юлия решила сделать фото с милой собачкой – питомицей своей подруги. При этом девушка не забыла рассказать, как релаксирует и что ей в этом помогает:

«Идея для вечера с подругой👩🏼‍🤝‍👩🏻 Мой опыт👇🏻

✔️Завалиться домой к @manchkina5

✔️Атаковать её ванну

✔️Вылить туда все её гели для душа, чтоб образовалась пушистая пена

✔️Пить шампанское и делать цёмки-бомки с её собачкой Кукурузой

✔️Смотреть как Саша в это время стирает вещи в миске😅 Хозяюшка😘

А как вы проводите вечера с подругами?🌸», - пишет Юлия.

Фанаты сразу отреагировали:

«Поражаюсь как в таком человеке может совмещаться такая внешняя красота и такой прекрасный внутренний мир; Она очень глубокий человек👏; Какая вы восхитительная! Очень красивая и искренняя; Фотка 🔥«зайкина эстетика»; малыха так держать не останавливайся; Даже Кукурузка тебя полюбил; Сладкие такие на фото👍🏻😍; На этом фото на девочку похожа совсем».

После проекта Бельченко честно призналась: ей было не просто пережить и принять все, за время шоу от переживаний она даже сбросила более шести кг и теперь заметно преобразилась:

«Я прожила боль расставания. Теперь я иду дальше. И оглядываясь назад, я понимаю - мне повезло, что наша пара не сложилась; Я не жалею, что пошла на проект. Я благодарна за бесценный опыт. И даже рада, что встретила Мишу. Потому что теперь я знаю таких отношений точно не хочу. Я больше не хочу из кожи вон лезть, чтобы доказать свою любовь. Не собираюсь в дальнейшем, отбивать любимого у десятка других девушек. И чтобы поцелуи моего любимого человека принадлежали только мне», - написала Юлия.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Юлия "Зайка" рассказала о тайном побеге с Заливако: