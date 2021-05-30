Известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) рассказал, что помогает ему набираться сил и оживать

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Алексей Завгородний, более известный как Позитив из "Время и Стекло" недавно ошарашил фанатов новостью о разводе с женой. Первой об этом заговорила Анна, а Алексей не стал отрицать эту новость на вопросы журналистов. Оказалось, что после 13 лет вместе пара распалась, и случилось это уже более года назад.

В своем микроблоге в Instagram Алексей недавно опубликовал свежие фото, на которых его можно увидеть жизнерадостным и в ярком образе, а в подписи к публикации рассказал о своих делах. На новых снимках Позитив запечатлен на киевской улице, перед камерой он появился в модных бежевых брюках, белой футболке с ярким принтом и стильной курточке с желтыми рукавами. Он забавно позирует фотографу, а на кротком видео даже игриво подпрыгнул.

В подписи к публикации Завгородний написал: "Была супер насыщенная неделя! Каждый день эфиры, съемки, фотосессии и интервью! Я прям ожил, набрался сил, вдохновения и положительных эмоций! Хочу больше, дальше, выше! Так и будет! С Днём Киева!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фото Позитива, засыпая его комплиментами в комментариях к публикации. "Ну наконец-то, Лешка! Ждём фоток, и результаты съёмок", "Я влюбилась вновь. Какой же ты вайбовый, Лешка", "Лучший", "Лёша! Приятно видеть твою улыбку", "Мы очень этого ждали!", "Дальше больше", "Боже, какой красавчик", - пишут в комментариях.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" после развода резко "постарел": глубокие морщины, седина и новое тату

Как сообщала Politeka, Экс-жену Позитива после развода засняли в постели сразу с тремя красотками: "Быть такой, какая есть".

Также Politeka писала, Позитив из "Время и Стекло" после развода засветил двух улыбчивых красоток, которые всегда рядом: "Кайфовые".