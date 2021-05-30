Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показал, как проводит время на безлюдном острове

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров регулярно радует украинцев интересными рассказами о завораживающих местах. Красавчик стал настолько популярным путешественником, что за ним уже следят более миллиона украинцев в Инстаграм, где Дмитрий постоянно пишет о чем-то новом.

В этот раз Комаров решил показать безлюдный остров Джарылгач, который относится к Херсонской области. Сам Комаров был в халате и стоял у умывальника, который стоял просто на берегу, и чистил зубы.

"Доброе утро! Поехали с нами на необитаемый остров? Только очень необычно и экзотично. И мега нестандартно. Уже берите пульт от телевизора. Уже в эфире. Совершенно новый способ отдыха на море в диких местах.

Наконец мы с оператором поедем не одни, а с семьями. Впервые, чем за более 10 лет экспедиций. Сегодня в программе строить палаточный город мечты на необитаемом острове мы будем вместе с любимыми женами. Рай ли в шалаше?", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самый лучший ведущий, самой лучшей программы", "Однозначно палатки", "Как классно и красиво! Хочу к вам", "Любой отдых прекрасен, если летом есть отпуск", "Блин, я так хочу такую походную раковину".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" проиграл экс-звезде "Орла и решки" Птушкину в "батле" путешественников

А еще Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" поселился с Мисс Украина-2016 в палатке на райском острове

Также Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" удивил внезапным заявлением, программа берет перерыв



