Певица и актриса Дженнифер Лопес использует максимум от своей привлекательности на публике

Популярная артистка на сцене устраивает самые фееричные шоу, а в реальной жизни удивляет фигурой в спортивных костюмах. На светских же мероприятиях Лопес старается показать лучшее и от спортивной формы, и от ухоженного внешнего вида в целом.

Дженнифер совсем скоро исполнится 52 года, однако знаменитость совсем не выглядит на свой возраст. Именно поэтому она может позволить себя подбирать для выхода в свет весьма открытые луки.

Белое платье с вырезом на зоне декольте было максимально открытым, а наряд очень элегантным. Укладка в стиле морских волн, нюдовый макияж и крупные солнцезащитные очки превратили Лопес в кокетливую бизнес-леди. Даже при минимуме открытости в наряде, ей все равно удается выглядеть очень смело.

А совсем недавно отгремел концерт, в котором Лопес выступила первой и покорила больше, чем другие артисты, причем Лопес удалось утереть нос даже молодым артистам. За короткий период времени она сменила несколько нарядв и смогла подчеркнуть достоинства и мастерство лучшим образом. Чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой.

Фанаты были восхищены: «Ты выглядишь так круто, грех скрывать это; Straight Face Gang Wya?; С любовью всем, кто это читает; мне бы быть такой же хорошенькой; Я так взволнован, люблю тебя; Королева, эффектное зрелище; да она как горит в огне. Я так взволнован и знаю, что это будет шедевр!; Ты такая красивая; Не могу дождаться встречи с тобой завтра !!; Не могу дождаться».

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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