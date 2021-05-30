Рэпер Алексей Потапенко показал яркое видео о своей жизни в украинской столице
Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, который после первого брака с Ириной Горовой несколько лет назад взял в жены свою коллегу Настю Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно Потап отметил свое 40-летие, а теперь показал фанатам забавное видео, в котором показал свою жизнь в Киеве. Оказалось, что ко Дню Киева артист посвятил песню украинской столице.
В ролике можно увидеть счастливого Потапа, преимущественно в центре города, он развлекается, гуляет, раздает автографы. На некоторых кадрах Алексея можно увидеть с сыном-подростком Андреем, а также есть моменты, где он проводит время с красоткой-женой Настей Каменских. При всем этом на фоне видео можно услышать новую песню Потапа, посвященную Киеву.
В подписи к публикации артист написал: "Киевляне и гости столицы с Днем Киева! Представляю вам сниппет новой песни из альбома #птп #безрекламы «Київ» #київ". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию Алексея, засыпая его комплиментами и поздравлениями в комментариях к ролику. "Какая офигенная песня. Как называется?", "Привет большой Киеву, с Днём рождения... Скучаю", "Вау", "Супер", "Хороших ВАМ прогулок!", "Обожаю вас", "Киев – самый прекрасный город Украины!", - пишут фанаты в комментариях к публикации Потапа.
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