Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, на днях объявили фанатам, что ждут ребенка

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под творческим именем MamaRika, на днях объявила поклонникам, что они с мужем ждут ребенка. В своем Instagram красотка недавно выложила смелые кадры, на который показала беременный живот во всей красе, и поделилась своими впечатлениями от этого состояния.

На новых фотографиях – цветной и черно-белой Анастасия запечатлена в интересном леопардовом платье, которое едва прикрывает интимные места, оголяя стройные ноги и растущий беременный живот. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к публикации MamaRika поделилась своими переживаниями и впечатлениями от беременности. "Беременность – это с*ксуально? Хочу поднять эту тему, потому что мало кто в принципе решается говорить об этом вслух… Я сейчас не о сексе во время беременности - здесь больше подошел бы заголовок: миф или реальность. Я об ощущении себя… Считаю, что женщина беременна – это супер хот! Знаете, почему? Потому что я себе нравлюсь такой, в габаритах 100-100-100. Я никогда не чувствовала себя настолько женственной и сильной одновременно, я на своем месте больше чем когда-либо! Мы даем жизнь, даем начало нового! ВОУ, у меня мурашки до сих пор по коже, когда осознаю, что со мной происходит прямо сейчас и насколько это круто!", - поделилась Настя.

Напомним, Певица MamaRika поделилась откровением о своей первой беременности: "Мы оба плакали...".

Как сообщала Politeka, Певица MamaRika после объявления о беременности показала, как выглядит с животом в коротком платье: "Я счастлива".

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