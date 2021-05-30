Популярная певица Наташа Могилевская показала яркие фото с прогулки по Киеву в День города

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно заметно поправилась, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть яркие фотографии со своей прогулки по городу в День Киева и поделилась личным.

Как видно, на прогулку Наташа вышла в стильном образе – на ней светлое платье интересного фасона с широкими рукавами, поверх которого надела оригинальный черный корсет на талию, а свой образ дополнила необычными кружевными колготками. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и огромные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Могилевская рассказала, как любит свой родной город. "Пишите, когда вы впервые побывали в Киеве? Какое первое воспоминание? Или вы киевляне, как я? Сегодня день Киева! Прогуливаясь возле фонтанов (2,5 минуты мне удалось спокойно насладиться красотой города), вспомнила историю, как 2 года назад я сделала перевод своей песни "В Киеве осень" на украинский и только вечером узнала, что это был день Киева. Поздравляю тебя, мой любимый город. Я киевлянка, но люблю тебя как приезжая", - написала звезда.

Напомним, известную певицу Наташу Могилевскую очаровал молодой парень-красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

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