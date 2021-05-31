Известная украинская актриса Ольга Сумская в День Киева рассказала о своем первом визите в столицу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно вместе с мужем Виталием Борисюком отметила 25-ю годовщину свадьбы, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В День Киева народная артистка решила рассказать поклонникам о своем первом визите в столицу.

Как ив дно, Ольга выложила яркие снимки на улицах городах, на которых появилась в элегантном образе. На прогулку звезда вышла в изысканной желтой вышиванке, поверх которой накинула темно-синюю кофту. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Сумская рассказала свою историю: "Когда впервые приехала из Полтавы к сестре в Киев, мне было 14. Тогда я была приглашена на кинопробы к известному режиссеру. Киностудия им. Довженко, народные артисты в гримерных, в кулуарах увидела легендарных И. Миколайчука, И. Гаврилюка, А. Роговцева. Я была поражена насыщенным творческой жизнью студии! В каждом павильоне кипела работа, шли съемки. После проб мы поехали на экскурсию по Киеву, я впервые увидела вживую величие и красоту Софии Киевской, Лавры, Золотых ворот! Влюбилась в столицу навсегда и то почувствовала тогда, что буду жить именно в этом невероятно красивом городе, показалось мне родным. Так и случилось. Кстати, на роль меня тогда так и не утвердили, но в кино я попала чуть позже, но это уже другая история! С днем Киева, друзья!".

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

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