Известная певица Анастасия Приходько расстроилась, что ее тело после третьих родов больше никогда не будет красивым

Как сообщает Politeka.net, новым откровенным постом певица поделилась на своей странице в Инстаграм. Приходько решила признаться, что ее грудь больше не будет красивой. Звезда опубликовала снимок, на котором кормит грудью малыша, приподняв майку.

"Я знаю, что моя грудь больше не будет красивой, но она будет как медаль на моём теле, и гордость того, что я смогла, у меня хватило сил, нервов, и контроля чтоб дать маленькому человечку возможность впитывать моё молоко. Я не хочу знать, что кто-то, не дай Бог, порицает женщину, у которой обвисшая грудь! Я хочу слышать: "Ты видела её грудь? Она же кормила.... Боже, как круто "Я хочу, чтоб наконец-то начали меняться двойные стандарты!", - отмечает Приходько.

Приходько уверена, что женщины имеют право быть такими, какими их создала природа! И сейчас мы гораздо сильнее, чем 100 лет назад: мы выбили своё право голосовать, работать, вести бизнес, водить машину, выбирать партнёра, рожать или нет. Но, почему-то, мы остались закованы в ограниченных рамках призрачной красоты. Мы ценим красоток с глянца больше, чем тех, кто дал жизнь и воспитал!



"Расскажу одну историю, однажды, когда я была маленькая, я с мамой гуляла возле Софиевского Собора в Киеве и увидела женщину с детьми. В области груди у неё было мокро, отчетливо два круга, естественно, я спросила у мамы, а чего тётя мокрая? Мама ответила - это молочко, она кормит деток грудью. Эта история заложила во мне понимание того, что грудь - это в первую очередь символ материнства! И уже потом - красивая картинка для остальных. Я люблю красивое платье и декольте! И никогда не перестану их носить, но, в то же время, пока я кормлю, я могу несколько раз за ночь менять простынь, потому, что вкладыши для груди не спасают и молоко льётся на постель. Когда молоко «приходит», мамы знают про пекучую боль и не всегда оно приходит в нужный момент🤦‍♀️😅 Как у меня на съёмках постшоу "Маска", что мне пришлось прикрываться пиджаком🙈 Я уже молчу о становлении молока, лактостазах, распирающем чувстве, комках и остальных прелестях", - написала Настя.

По ее словам, женщины проходят это добровольно, стиснув зубы, звезда призвала украинок перестать стесняться и порицать себя за "недостаточную" красоту и формы!

Недавно Приходько откровенно показала, как выглядит ее тело после третьих родов, распахнув рубашку и оголив живот.

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".