Известный украинский певец Олег Винник показал новые кадры со своей «тайной женой» в разгар концертного тура
Как известно, 47-летнему артисту приписывают многолетний "тайный брак" с его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). Поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию.
Сейчас Винник со своей командой и, конечно, же Таисией гастролирует по украинским городам. В своем аккаунте Винник показал кадры выступления в Полтаве, на которых запечатлен рядом с Таюне, передает Politeka.net.
Так, Таюне попала в кадр вместе с Винником во время исполнения одной из популярных песен артиста. Бэк-вокалистка была одета в короткое темное платье на бретельках. Винник же выступал в черном костюме.
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«Мати каже правду... На те вона й – мати...
Матінку послухать – долю кращу мати...
Мати каже правду... Правди тої сила...
Мамо, ти ж казала... Мамо, ти ж просила!» - эмоционально пели Таисия и Олег.
Отметим, фото Таюне также появилось на фан-страничке, где похвалили ее образ. Своей красотой и вокальными данными Таюне не только покорила вожака "волчиц", но и поклонников.
"Красавица", - пишут в Сети.
Также Винник показал другие кадры с концерта в Полтаве, исполнение песен "Невеста", "Я все прощаю".
Напомним, бэк-вокалистку Олега Винника засняли в его объятиях, романтические фото: "Счастья вам!".
Как сообщала Politeka, "тайная жена" Винника показала свой талант, сверкнув ножками: "Тая, нереально красиво...".
Также Politeka писала, Винник в строгом костюме упал на колени перед своими "волчицами", кадры уже в Сети: "Я люблю!".