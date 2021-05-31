Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, похвасталась романтическим путешествием с любимым

Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых кутюрье и модные дома. Девушка живет в Нью-Йорке, где учится в престижной школе дизайна. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами.

30 мая, Соня Евдокименко отпраздновала свое 20-летие, и вместе со своим женихом 31-летним миллионером Денисом Жадановым отправилась в одно из самых живописных мест США – Брайс-каньон в штате Юта.

Возлюбленные отправились в путешествие на авто.

«Мечтала об этом приключении», - написала Соня.

Девушка показала захватывающие пейзажи, которые они увидели.

Эти сюрреалистические яркие геологические формы привлекают людей со всего мира. Ежегодно национальный парк Брайс-каньон посещают более полутора миллионов туристов.

Разноцветные колоны Брайс-каньона особенно эффектно смотрятся на закате.

«Ура! Приключений, любви и смысла!», «Красота», - комментирую снимки девушки в Сети.

Напомним, что внук Ротару в день рождения сестры показал ее таланты в запоминающихся образах: топы, мини и леопард.

Как сообщала Politeka, София Ротару публично обратилась к любимой внучке в важный для молодой красотки день: "Горжусь..."

Также Politeka писала, что юная внучка Софии Ротару, уехавшая в США, очаровала новым снимком: "Вы королева сада"