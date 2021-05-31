Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, похвасталась романтическим путешествием с любимым
Соня Евдокименко – успешная блогерша и модель, которая покорила мировых кутюрье и модные дома. Девушка живет в Нью-Йорке, где учится в престижной школе дизайна. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими кадрами.
30 мая, Соня Евдокименко отпраздновала свое 20-летие, и вместе со своим женихом 31-летним миллионером Денисом Жадановым отправилась в одно из самых живописных мест США – Брайс-каньон в штате Юта.
Возлюбленные отправились в путешествие на авто.
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«Мечтала об этом приключении», - написала Соня.
Девушка показала захватывающие пейзажи, которые они увидели.
Эти сюрреалистические яркие геологические формы привлекают людей со всего мира. Ежегодно национальный парк Брайс-каньон посещают более полутора миллионов туристов.
Разноцветные колоны Брайс-каньона особенно эффектно смотрятся на закате.
«Ура! Приключений, любви и смысла!», «Красота», - комментирую снимки девушки в Сети.
Напомним, что внук Ротару в день рождения сестры показал ее таланты в запоминающихся образах: топы, мини и леопард.
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