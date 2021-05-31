Известная украинская певица Тина Кароль растрогала украинцев снимком панды в постели

Как сообщает Politeka.net, артистка рассказала, что всегда носит с собой маленькую игрушечную панду. Это талисман о ее покойном муже. Тина Кароль потеряла мужа почти 8 лет назад. Ее любимый Евгений Огир умер от рака желудка. Но до сих пор исполнительница часто вспоминает о нем и отмечает, что он всегда рядом.

Так, в этот раз Кароль показала легендарного мишку панду в своей постели... Игрушка лежит на боку на подушке среди красивых смятых белых простыней.

Стоит напомнить, недавно Тина Кароль в одном интервью сказала, что всегда носит с собой маленького панду в память об умершем муже.

"Если бы вы знали, что для меня значит панда... Мой муж всегда был пандой", – сказала Тина.



Кстати, этим снимком в сториз Тина напомнила, насколько важно наполнять жизнь полезными привычками. А начинаются полезные привычки со здорового сна, — в комнате, наполненной свежим воздухом, в приятной, уютной и нежной постели. Так вы будете просыпаться в красивом состоянии и красиво проживать свою жизнь.

Напомним, сама певица признавалась, что игрушечную панду она цепляла даже на микрофон, для нее это особенный символ. Очевидно, именно панда помогала артистке справится морально в очень сложній период жизни.

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