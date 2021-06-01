Известная балерина и самая строгая судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар после выступления вместе с мужем Александром Стояновым обратились к фанатам

Как сообщает Politeka.net , известная украинская балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая недавно побывала с мужем на светской вечеринке от глянца Viva, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда поделилась с гримерки обратилась к украинцам и сообщила о переносе спектаклей.

"Николаев, Херсон! Перенос спектаклей", - подписано видео.

Балерина с огорчением рассказала, что заболело три человека с балета, поэтому вынуждены перенести спектакли.

"Хотим вам сказать не очень приятную новость. Херсон, Николаев, у нас заболело три артиста, очень сильно заболело. К сожалению, мы вынуждены отменить спектакль 2 и 3 июня, скорее всего на июль", - сказала Кухар.

В своих сторис Екатерина выложила видео из гримерной, на которых можно увидеть ее с красивым букетом цветов и короной на голове, а рядом с ней - муж.

"Точные даты должны анонсировать в ближайшие дни. На самом деле это уже не первый перенос, мы очень хотели быть там, все артисты заряжени и готовы, но один из артистов в ближайшие дни будет делать операцию", - добавил Александр Стоянов.

Недавно Екатерина показала, что встретила в Житомире известную украинскую актрису Ольгу Сумскую, которая, похоже, тоже была там на гастролях. Они записали совместные сторис. На видео Ольга спрашивает Катю, когда можно попасть на ее спектакль, тут же они договорились, что актриса придет на выступление балерины уже в ближайшее время в Киеве.

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