29-летняя владелица туристического агентства Екатерина Жук, экс-участница шоу "Холостяк-11", впечатлила фигурой

Герой "Холостяка-11", бизнесмен Михаил Заливако, обвинил Екатерину Жук в неискренности, передает Politeka.net. Кроме того, экс-"холостяк" отметил, что у владелицы турагентства слишком много откровенных фото в купальниках.

После ухода из шоу девушка продолжила вести свой блог, все также балуя подписчиков откровенными снимками. Так, в одном из последних постов Жук позировала в одном черном боди, демонстрируя свой изгиб талии с бедром.

Длинные волосы и макияж акцентом на глаза стали отличным дополнением к столь жаркому образу.

В посте красотка поставила людей перед сложным выбором.

"Разум или сердце?)", - написала она.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Сердце❤️", "Или Екатерина Жукова )", "Катька, красотка🔥) смотря какая ситуация иногда больше нужно слушать разум 😊", "Для чего такой выбор?", "Сердце, но голова при этом включена!", "Разум. Однозначно", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Жук рассказала, что несколько раз увеличивала и уменьшала свои губы.

Девушка призналась, что в первый раз увеличила размер восемь лет назад. А больше года назад она решила выглядеть максимально натурально и уменьшила губы.

"Походила месяц, и поняла, что привыкла и хочется все же немного добавить снова. Сейчас я делаю небольшую коррекцию верхней губы, так как от природы она у меня ну слишком маленькая", - подытожила Жук.

Напомним, что победительница "Холостяка" из Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "если кого-то не устраивает...".

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