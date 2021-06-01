29-летняя владелица туристического агентства Екатерина Жук, экс-участница шоу "Холостяк-11", впечатлила фигурой
Герой "Холостяка-11", бизнесмен Михаил Заливако, обвинил Екатерину Жук в неискренности, передает Politeka.net. Кроме того, экс-"холостяк" отметил, что у владелицы турагентства слишком много откровенных фото в купальниках.
После ухода из шоу девушка продолжила вести свой блог, все также балуя подписчиков откровенными снимками. Так, в одном из последних постов Жук позировала в одном черном боди, демонстрируя свой изгиб талии с бедром.
Длинные волосы и макияж акцентом на глаза стали отличным дополнением к столь жаркому образу.
В посте красотка поставила людей перед сложным выбором.
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"Разум или сердце?)", - написала она.
Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.
"Сердце❤️", "Или Екатерина Жукова )", "Катька, красотка🔥) смотря какая ситуация иногда больше нужно слушать разум 😊", "Для чего такой выбор?", "Сердце, но голова при этом включена!", "Разум. Однозначно", - написали пользователи сети.
Напомним, Екатерина Жук рассказала, что несколько раз увеличивала и уменьшала свои губы.
Девушка призналась, что в первый раз увеличила размер восемь лет назад. А больше года назад она решила выглядеть максимально натурально и уменьшила губы.
"Походила месяц, и поняла, что привыкла и хочется все же немного добавить снова. Сейчас я делаю небольшую коррекцию верхней губы, так как от природы она у меня ну слишком маленькая", - подытожила Жук.
Напомним, что победительница "Холостяка" из Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "если кого-то не устраивает...".
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