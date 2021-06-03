Отпуск Леси Никитюк в Турции еще не завершился, а ведущая уже планирует дальнейшие летние развлечения

33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в своем Инстаграм из солнечного курорта, порадовав поклонников долгожданным событием, передает Politeka.net.

Так, Леся сообщила, что собирается весело провести время в начале следующего месяца на крупнейшем музыкальном фестивале страны Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 5 по 11 июля.

Никитюк, которая любит эпатировать публику, сначала появилась на кадрах с "новой" внешностью. В последнее время Леся полюбила фильтр, увеличивающий губы. А чтобы было смешнее, ведущая "раздула" эту часть лица до невероятных размеров.

Будучи в предвкушении выступления Валерия Меладзе, которого пригласили на фестиваль, Леся с "варениками" вместо губ пропела строчку из его знаменитой песни "Девушка из высшего общества"

"Ох и повеселит нас Меладзе на Atlas Weekend! Срочно покупаем билеты!!!", - подписала она кадры.

В дальнейших "сториз", вернув себе привычный облик, Никитюк порадовала еще одной новостью:

"Кстати, в этом году на "Атлас Викенд" будет наша любимая девочка Верочка Сердюк со своей мамой. Так что не пропустите! Я буду там каждый день", - сообщила она.

Ранее мы рассказывали, украинцы остро отреагировали в Сети на планы Валерия Меладзе приехать в Украину, тем более, что его брат Константин недавно засветился в скандале с певицей Ани Лорак, обвинившей его в харассменте.

«Это прикол такой?», «Ого! Спасибо!) 🔥🙌 теперь точно не пойду», «Давайте уже Киркорова, пофиг же кого тянуть», «Искусство вне политики?», «Это шутка такая неудачная?», - писали пользователи.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".