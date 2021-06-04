Певица Оля Цибульская, которая вообще никогда не показывает своего мужа, пригрелась в объятиях Александра Пономарева

Звезда хранит личную жизнь за семью печатями. 35-летняя артистка растаяла в обьятиях звездного коллеги Александра Пономарева, передает Politeka.net.

Известный украинский певец Александр Пономарев, который дважды развелся со своими бывшими женами – Аленой Мозговой и Викторией Мартынюк, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз артист показал милое фото с Олей Цибульской, а в подписи к нему написал, что лето пришло.

На снимке звезды в теплых осенних одеждах, разве что без шапок. Пономарев в черной дутой куртке и теплой толстовке под низом, а Цибульская вовсе в шубке и в венке на голове.

"Лето пришло, радуемся ! 😁", - поделился Пномарев.

Оля добавила в комментариях под постом Александра: "Без шапки!!!"

Пользователи оставили много комментариев: "Спекотне літечко 😁😁😁", " Люблю вас🔥🔥🔥", "Вітаю Вас. Гарно виглядаєте а з рукавичками ще було б краще.👏👏👏", " У природы нет плохой погоды!!!❤️❤️❤️", "С таким летом, зимы не надо. Я на мореее хочууу".

Напомним, как выглядит муж Цибульской, которого она скрывает много лет