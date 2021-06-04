Известный певец Андрей Данилко редко дает концерты, поэтому каждое его новое выступление вызывает фурор

После участия в песенном конкурсе "Евровидение-2007" Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, решил сделать паузу в карьере, сообщает Politeka.net. Сейчас артист редко дает концерты, но недавно стало известно о его грандиозном выступлении.

Верка Сердючка станет хедлайнером на киевском фестивале Atlas Weekend. Стоит отметить, это считается возвращением артиста на сцену мероприятия, ведь в 2017 году с него начинался фестиваль. Четыре года назад Сердючка возглавила бесплатный стартовый день Atlas Weekend. Тогда участие звезды привлекло 110 тысяч зрителей, что превысило суммарное количество гостей всех четырех дней фестиваля в 2016 году.

В этом году Сердючка выступит на Main Stage 8 июля, решив исполнить мечту фанатов.

Звезда сама объявила о своем громком возвращении, разместив пост в Инстаграм. Публикация собрала много комментариев.

"Ура!!! Круто! Наконец-то 😀🤩 Очень понравился Ваш концерт на Атласе в 2017 году 🎉🔥👏😍", "Вераааааа❤️🙌🔥", "Хайлайт года!! Не могу дождаться, чтобы увидеть маму Верку во всей ее красе", "Вы сердце Атласа в этом году!🔥🔥🔥👏👏", "Верка навсегда", "Кто видел шедевральное шоу Мисис Верки в 2017 году говорят, что это шоу высокого европейского уровня. Так что тоже готовлюсь увидеть Легенду!", "САМЫЕ ЛУЧШИЕ !!!! Ждем с нетерпением !!!! ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐💐💐💐💐💐💐💐💐", - написали пользователи сети.

Напомним, что мама Верки Сердючки заприметила загорелого красавца, кадры "охоты": "Опять нашла красивого мальчика?".

Как сообщала Politeka, мама Сердючки не сдержала эмоций после вручения престижной премии, станцевав на полу: кадры уже в сети.