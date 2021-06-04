Не зря Олега Винника называют еще тем сердцеедом в украинском шоубизе

Как известно, сейчас 47-летний певец гастролирует по стране, собирая полные залы. Несметная армия "вовчиць", побывавших на его концертах, делится затем впечатлениями в соцсетях.

Одна из фанаток опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, показав фрагмент выступления Винника в Днепре, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Девушка решила подарить своему кумиру букет цветов, подойдя близко к сцене. Олег Анатольевич не заставил себя долго ждать, принял презент, наклонился и трогательно поцеловал "вовчицю" в щечку. Впрочем, фанатка тоже успела чмокнуть певца.

"Счастливая я❗ На песне на бис сбылась моя мечта, я поцеловала @olegg.vynnyk ❤ Не передать эмоций, какой он крутой певец и человек! Концерт на ура, харизма, отдача, образ. Безумно люблю его творчество, когда мне говорят, за что он мне нравится и какой у меня странный вкус, я в ступоре и мне смешно! Отмечайте @olegg.vynnyk, я хочу чтобы он увидел это видео и моё счастье❗❗❗", - поделилась поклонница своими переживаниями.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Катя 😂 Какая ты смешная😂 Я поздравляю тебя ❤️"

"Поздравляю, Катюша!🙌"

"Я счастлива, что у тебя такие эмоции❤️"

"Какая же ты кайфовая!) Мечты сбываются 👏😍"

"Катяяя😂😂😂неожиданно, что ты фанат Винника, но ты такая по-детски милая и счастливая 😍"

"Поздравляю 🙌 Наконец-то 😍"

"Ну всё, теперь к тебе можно идти причащаться как к иконе)" - "ахаххаах, да, щека святая😂😂🙊"

"Певец от бога, я понимаю ваше восхищение"

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника певица Таюне, натянув на себя узкие джинсы, похвасталась огромным букетом: "Похожа на весну!".

Как сообщала Politeka, Появилось видео, что сердцеед Олег Винник "вытворял" во время съемок с молоденькой партнершей Элиной Иващенко: "Теперь ждем…".

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