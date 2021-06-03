Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал, почем не поступает учится

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production рассказал о том, как делал предложение возлюбленной Иванке, и почему не спешит пока поступать в ВУЗ. Оказалось, что еще год назад парень собирался поступать в киевский институт музыки имени Глиера, однако, пока решил отложить свои планы из-за карантина и дистанционного обучения.

"Я понял, что мне нужно сделать это позже. Из-за того, что сейчас эти локдауны, красные зоны, и сейчас в принципе все люди, которых я знаю, мои друзья, учатся по дистанционному обучению. Вот если бы я поступал на какой-то такой факультет по теоретических знаниях, то так тоже можно учится, читать дома. А какай опыт я буду иметь, какую практику через онлайн, через камеру. Я хочу поступить, когда это все пройдет и я смогу нормально ходить на учебу, нормально видится вживую с преподавателями. Это будет лучше, чем я просто дурно просижу время, и оно мне почти ничего не даст", - рассказал Роман.

Что касается женитьбы, то Сасанчин отметил, что уже нагулялся и полностью готов к семейной жизни со своей возлюбленной. Правда свадьбу пара пока не планирует, так как на это нет средств – они собираются просто тихо расписаться и жить себе в браке. А торжество перенесут на позже.

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