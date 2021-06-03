Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников яркими кадрами с известным режиссером
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Телезвезду не раз "сватали" на проект "Холостячка", чтобы она искала на реалити-шоу свою любовь, однако, эта роль пока ей не досталась. Недавно Леся вернулась с роскошного отдыха, и теперь показала в сторис свой досуг в Киеве.
Оказалось, что Никитюк познакомилась и даже подружилась с известным украинским режиссером и клипмейкером Леонидом Колосовским. Телеведущая не стала терять времени и уже "притерлась" к парню с предложением снимать ее в рекламе.
"Ой, девочки, что за мужчины меня вообще окружают в этой жизни. посмотрите, Ленечка. Ленечка, давай не напротив окна, потому что ты там совсем красивый. Ленечка у нас известный режиссер – клипов, фильмов, ну и будущих реклам с Лесей Ивановной Никитюк. Какой красивый. В кожанке, девочки, в кожанке", - рассказала телеведущая о своем новом знакомом.
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Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".
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