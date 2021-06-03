Российская артистка Кристина Орбакайте поразила поклонников свежим видом на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте недавно отметила свой юбилей – ей исполнилось 50 лет. Однако, несмотря на возраст звезда выглядит просто потрясающе. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артистке, опубликовали яркое фото с отдыха, на котором она своим видом даст фору молодым.

На новом снимке Кристина запечатлена на красивом пляже у самой воды, а за е спиной видно густые зеленые пальмы. На прогулку у океана звезда вышла в интересном образе – на ней полностью прозрачное пляжное платье белого цвета, под которым просвечивается смелое бикини и стройная фигурка. Волосы певицы распущены и растрепаны ветром, а на лице нет макияжа, только восторженная улыбка, а руке одна держит свою пляжную шляпку.

В подписи к фотографии написали: "Доброе утро!". А пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото Орбакайте, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Очень Вас любим!", "Красавица! Классное фото", "Восхищаюсь", "Доброе утро! Сегодня утро прекрасное!", "Хорошее фото", "Такая вся воздушная! Как бабочка", "Чем старше, тем краше", "Красотка", "Какая вы красивая!", "Так красиво", "Лучшее творение Аллы Пугачевой", - пишут в комментариях к фото фанаты Кристины.

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