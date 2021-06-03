Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась с детьми

Джей Ло не только популярная артистка, но также мать двоих детей, пишет Politeka.net. Известно, что звезда стала мамой в 2004 году - она родила двойню – сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел).

На тот момент певица состояла в браке с музыкантом Марком Энтони. К слову, в одном из интервью звезда призналась, что долгие годы не могла забеременеть, и уже отчаялась стать матерью. На момент родов звезде было 35 лет.

Красотка рассказала, что воспитывает детей, говоря о реальной жизни. В частности, это касается дочери.

"Я не рассказываю своей дочери сказки о том, как однажды принц пришел и спас принцессу. Я не хочу прививать ей мысль о том, что если ты не вышла замуж, то будешь несчастна всю оставшуюся жизнь", - поделилась Джей Ло.

В сети появилось фото, где артистку засняли вместе с детьми.

"@jlo и ее дети садятся на частный самолет, чтобы лететь из Майами в Лос-Анджелес", - написали авторы поста.

На снимке все выглядели совершенно по-простому, так и не скажешь, что это звездное семейство.

Отметим, после рождения детей Джей Ло призналась, что ее жизнь уже перестала быть прежней. Артистка теперь изо всех сил старается стать лучше и начала работать над собой больше.

"Я начала заниматься духовными медитациями и изучать религию, занялась йогой", - рассказала певица.

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