Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, поделилась личными кадрами из ванной

В 13 лет Анна Сафрончик вместе с родителями, тенором Евгением Сафрончиком и балериной Лилией Чапкис, переехала в Италию, передает Politeka.net. Девушка сумела построить успешную карьеру, а также сейчас она активно ведет свой блог в Инстаграм.

На красотку, родом из Украины, подписаны 535 тысяч пользователей сети, которых она регулярно балует самыми интересными кадрами. Как, например, в новых сторис Сафрончик показал, что принимает ванну. Красотка прилегла в воду, хвастаясь свежим видом и демонстрируя стройные ножки.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности,

Отметим, с детских лет Анна Сафрончик обучалась разным искусствам, в частности в Киеве она ходила в кружок росписи из глины, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, и даже хорошо рисовала.

Переехав в Италию, девушка не переставала развиваться и стала актрисой.

Широкой публике она стала известна в 2004 году, когда присоединилась к актерскому составу мыльной оперы "CentoVetrine", в которой исполнила роль коварной Анны Бальди.

За этой ролью последовало множество других. Также артистку стали приглашать вести мероприятия. В частности, в 2019 году она стала ведущей Festival Show, музыкального мероприятия, которое проходит в 8 городах северной Италии.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

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