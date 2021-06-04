Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила воспоминаниями о Венеции

Красотка тщательно следит за своей внешностью, именно поэтому она выглядит значительно моложе своего возраста, передает Politeka.net. Анна не только использует различные средства для поддержания красоты и увлажнения кожи, но также занимается спортом.

На своих недавних фото в Инстаграм актриса предстала в шикарном вечернем платье с верхом в серебристых камнях и белым атласным низом с пикантным разрезом на ноге.

Красотка подчеркнула изысканный образ большими серьгами под цвет платья и эффектным макияжем.

На одном из снимков она показала, как забавно бежит в красивом платье и оно развевается на ветру.

"Венеция", - написала Анна, добавив хештег, что эти снимки - воспоминания.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

«Какая ты потрясающая 🔥🙌👏❤️», «Ты красивая Анна. Поцелуи ❤️», «Какой класс», «Замечательная!!! ❤️🌹», «Какая ты красивая ночью ❤️", "Паддл - прекрасный вид спорта, в него нужно играть "," Моя любимая чемпионка, я хочу автограф 👏👏👏 " , "Когда хочешь, я бросаю тебе вызов 💪💪", "Чемпион Европы по паддл-теннису @annasafroncik ❤️🙌", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, которые вместе с ней давно переехали в Италию.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

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