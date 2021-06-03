Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала милое фото и поблагодарила зрителей за поддержку

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала милое фото, а в подписи к нему решила поблагодарить зрителей за поддержку на шоу. Девушка объявила небольшой розыгрыш, в котором трое победителей получат от них с Михаилом подарки.

На новой фотографии Анна запечатлена в гримерке с подсвеченным зеркалом, она мило улыбается в объектив. Перед камерой красотка появилась в скромном образе – на ней светлые джинсы и яркий оранжевый свитер, который подчеркнул стройную фигурку. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Богдан написала: "Завтра будет первая пятница без нас на СТБ. Непривычно, да? Проект «Холостяк» для нас уже часть истории. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто писал, поддерживал, болел за меня. Каждый день я получаю сотни сообщений с приятными словами. Поэтому, я решила и в эту пятницу не оставить вас без внимания! Я хочу выбрать троих своих подписчиков и подарить небольшие комплименты от нашей пары". Также она рассказала об условиях своего конкурса, так что поклонники тут же кинулись принимать в нем участие.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

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