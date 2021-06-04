Популярная певица Ани Лорак опубликовала яркое фото и обратилась к поклонникам

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Недавно звезда отдыхала на Мальдивах, откуда частенько выкладывала жаркие пляжные фотографии. Оказалось, что там же, на сказочном побережье Ани снимала свой новый клип "Раздетая", который менее, чем за неделю собрал почти 6 миллионов просмотров.

В этот раз в своем микроблоге Лорак опубликовала милое фото все с тех же Мальдив, на котором появилась в образе из клипа, а в подпсии к публикации поблагодарила своих фанатов. На снимке Ани позирует в роскошном белоснежном платье, которое оголил изящные плечи и шею. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лорак написала: "Почти 6 миллионов просмотров #Раздетая. Я счастлива, что моя история нашла глубокий отзыв в ваших сердцах. Благодарю каждого за такие душевные и искренние комментарии. Берегите своих любимых". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Спасибо за такую песню, с момента релиза на репите", "Спасибо за эту песню! Мы ее так долго ждали!", "Счастья вам, Каролина. Мы вас очень любим, скучаем и ценим. Будьте любимы, а мы вас поддержим всегда", "То ли девочка, а то ли видение", "Спасибо за эту прекрасную песню и клип, очень нравится!".

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