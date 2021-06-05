Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал о желаемом пополнении в семье и отношении родителей к ранней свадьбе

Молодой артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин честно ответил на самые провокационные вопросы в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production, сообщает Politeka.net. Так, артист рассказал о том, что новость о свадьбе с 23-летней избранницей стала для многих неожиданностью.

При этом в очередной раз молодой человек заявил, что причиной свадьбы не является беременность невесты. Пара пока еще не готова к детям, но планирует в будущем. Пока пополнение в семье планируется только одно – Роман и Иванка желают завести милого котенка.

Также невеста молодого артиста заявила, что они планируют еще немного пожить для себя.

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"Конечно, что хочется детей. Вообще, как Бог даст. Все должно случиться в свое время. Пока хочется довести квартиру до ума, начать уже нормально работать и думать о будущем. По порядку" - сказал певец.

Сасанчин также подчеркнул, что они еще не определились с датой регистрации брака.

В сети пользователи отреагировали по-своему:

«Рома умный парень у него грамотная речь, надо дальше развиваться; Почему-то девушка настораживает, веет от нее неискреностью; Молодые и красивые! Будьте счастливы!; Как разумно формулирует Роман свои мысли. Молодец; карьере конец; Будешь парень жалеть а мама девушки плакала; Скоро будет и развод. Это недолго; В 19 лет жениться? Глупости, и она ему явно не пара (хищный взгляд) .... еще квартиру заберет😨 Роман! Не делай этого!».

Также Роман в интервью рассказал о том, как делал предложение возлюбленной Иванке, и почему все пошло не по плану.

Друзья подсказали ему идею, как именно сделать предложение – в том парке, где они познакомились.

"Я уговаривал, уговаривал, успели даже поссориться, но она так и не пришла. Я подумал: была не была – приехал к ней. Она выходит из душа, я встаю на колени и делаю предложение. Ну круто получилось", - поделился Сасанчин. Невеста артиста призналась, что была в шоке, особенно вспомнив, что накануне они с Романом поссорились. Однако, быстро пришла в себя и приняла предложение возлюбленного.

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