Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин поделился новым фото со своей невестой

После того, как 19-летний молодой артист объявил о своей свадьбе, в сети начали бурно обсуждать личную жизнь Романа. Его избранницей стала 23-летняя девушка Иванка, которая вместе с молодым человеком уже успела дать интервью по поводу раннего брака и ответила на слухи о своей беременности.

Пара уверяет, что они просто счастливы, а единственное пополнение, которое они пока планируют – это завести еще котенка. Пока что на первом месте у пары работа и развитие. Тем не менее, в сети не утихают споры.

Не желая скрывать свое счастье от аудитории, Роман часто делится яркими фото из личной жизни. Милыми кадрами со свей возлюбленной Сасанчин также поделился в Инстаграм, показывая себя в обнимку с девушкой, держащей в руках букет цветов.

"Свет в тебе" - подписал кадр молодой артист.

Пара позировала прижимаясь друг к другу, создавая образ гармоничной поры во время романтической фотосессии.

Отметим, в последнем интервью молодой человек заявил, что причиной свадьбы не является беременность невесты. Пара пока еще не готова к детям, но планирует в будущем. Тем не менее, в сети довольно жестко реагируют на избранницу юноши:

«Рома умный парень у него грамотная речь, надо дальше развиваться; Почему-то девушка настораживает, веет от нее неискреностью; Молодые и красивые! Будьте счастливы!; Как разумно формулирует Роман свои мысли. Молодец; карьере конец; Будешь парень жалеть а мама девушки плакала; Скоро будет и развод. Это недолго; В 19 лет жениться? Глупости, и она ему явно не пара (хищный взгляд) .... еще квартиру заберет😨 Роман! Не делай этого!».

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