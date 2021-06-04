Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда "Квартал 95", дебютировала в новом проекте

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец стала популярной актрисой благодаря проектам "Квартал 95". Звезда не так давно покинула "Женский квартал", а после этого объявила, что будет ведущей в шоу с прямым эфиром "Твой день".

На одной из фан-страничек в Инстаграм цитируют ее новое интервью.

"Я бы хотела видеть украинское телевидение более гибким и открытым к новому. Несмотря на то, что я не так часто его смотрю, понимаю, что есть фокус-группы, есть собирательный образ зрителя того или иного канала, и знаю, что именно их потребности и запросы учитываются при создании телевизионного продукта. Но мне бы хотелось, чтобы украинское телевидение создавалось и работало для разного зрителя, учитывало многообразие вкусов и развивалось, предлагало новые точки зрения и форматы, воспитывало эстетически и культурно. Сегодня ситуация такая: зритель, который не смотрит телевизор, является потребителем другого контента — и по качеству, и по смыслу, и по форме — в интернете. Да, это другая аудитория, у нее другие приоритеты и предпочтения, но мне кажется, если бы телевидение смогло увлечь, выгоды были бы очевидны", - пишет автор поста.

Также Кравец сказала, что очень рада появлению Антона Птушкина на «1+1». Насколько мне известно, он не планировал появляться в телевизионном поле, но ему удалось перепроложить маршрут, когда не только контент из телевизора попадает на YouTube, но и с YouTube — в телевизор.



"Я очень рада появлению Антона Птушкина на «1+1». Это то, что вдохновляет. Человек самостоятельно делает качественные и интересные travel-шоу уровня National Geographic, моя старшая дочь его смотрит", - добавили в сообщении.

Еще Кравец сказала, что ей хотелось бы больше интервью, больше хорошего кино и сериалов, как, например, “Спіймати Кайдаша”. Мне нравится, когда украинская культура проникает в массы органично и ненавязчиво, будто вплетается в косы лентами, дает ощущение идентичности, некоего родства, причастности к чему-то подлинному, родовому, тому, что нас определяло и формировало в разные годы.



"Недавно мы семьей смотрели программу на телеканале ПЛЮСПЛЮС “Говоримо українською” и учились отличать слова “протягом” и “на протязі”. Детям и нам очень понравилось: все доступно, интересно, с юмором. Это, как мне кажется, и есть новое дыхание украинского телевидения. Мне это откликается, потому что проветривает устоявшуюся систему", - подитожили в сообщении.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Елена посвятила себя УКРАИНЕ👏👏👏 ", " Ох, Олено, які ж завжди мудрі та глибокі ваші слова🙌🙌🙌. Справжня українська душа в усійсвоїй красі😍😍😍😍 ".

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