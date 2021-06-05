Анна Саливанчук взбудоражила Сеть фотосессией в непривычном для себя образе

35-летняя актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в новом для себя амплуа - дамой в форме, передает Politeka.net.

Анна позировала в черной полицейской экпипировке, испопеляя пользователей проницательным взглядом - девушка даже в лице переменилась.

В подписи жена продюсера рассказала, какие перемены произошли у нее в жизни после перенесенной операции на позвоночнике.

"Ещё одна моя мечта сбылась! Пока меня не было в Инстаграм. Бог все видит и слышит. И если Вы что-то потеряли, то обязательно найдёте. И я нашла! Ту роль, о которой мечтала давно. Роль полицейского! Во мне всегда видели сексуальную красавицу, стерву. Но нет! Я могу оставаться сексуальной красавицей и при этом играть серьезные роли", - заявила Саливанчук.

По ее словам, в новом телепроекте, она будет играть "сильную, уверенную в себе женщину, майора полиции, которая руководит отделом".



"И вы не поверите, эти фотографии я сделала за неделю до того, как меня утвердили на роль. Поэтому я здесь ещё не в своей форме майора, а просто полицейского. Но это ещё раз доказывает, что мысли материальны. Меня Вселенная увидела, услышала и уже через неделю меня утвердили", - подытожила она.

Напомним, этой весной Саливанчук перенесла операцию на шее, ей удалили грыжу и заменили несколько пластин. После этого звезда на некоторое время выпала из соцсетей, напугав своих фанатов. Объявившись спустя месяц, Анна рассказала, что ее Инстаграм-страничку заблокировали, а чувствует себя она прекрасно.

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