Артисты «Дизель шоу» Яна Глущенко и Евгений Никишин обескуражили внешним видом
Уже несколько лет Глущенко и Никишин работают в "Дизель шоу", пишет Politeka.net. Актеры завоевали большую популярность, "примеряя" на себя роли разных персонажей.
Кадрами перевоплощений артисты делятся в сети. В частности, Евгений Никишин опубликовал интересные фото в своем Инстаграм. Так, на кадрах вместе с Глущенко он улыбался, показывая черные зубы (казалось, что их нет) Кроме того, у обоих были царапины и синяки на лице, а также кровь.
А на другом фото Никишин позировал в костюме жениха рядом с "невестой". Изо рта артиста торчал кляп.
Галкин похвастался настоящей роскошью, которой окружил Пугачеву, даже Ротару оценила: видео
Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"
Мерзкий "хищник" орудует в Харькове: "способствует развитию болезней"
Внезапно оборвалась жизнь знаменитой актрисы, ее красотой и талантом восхищались: "Прощай..."
"Боже, как больно терять таких людей": ушла из жизни известный врач, украинцы скорбят
"Любоф она бывает разной", - написал Евгений.
За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"😂😂😂😂😂 Женя, Улыбнуло😂", "У меня тоже нет зуба, 😢 но я не алкашка и не наркоманка 😠 а просто нет денег на протезы 😢 и это печально", - написали пользователи сети.
Напомним, Евгений Никишин начал свою звездную карьеру в составе команды "Уездный город".
Евгений родом из Магнитогорска (Россия). В молодые годы будущий артист решил получить образование в местном университете, где осваивал специальность педагога-валеолога.
В итоге Никишин случайно попал в КВН, и понял, что хочет связать свою жизнь с юмором. После того как команда «Уездный город» победила в Высшей лиге, мужчина получил от поклонников удостоверение внештатного сотрудника новосибирского НИИ генетики и цитологии, которое так часто упоминал в шутках.
Напомним, что звезда «Дизель шоу» резко осадила распустившего руки Гашенко, появилось видео: «Будет знать…».
Как сообщала Politeka, переодетые в старушек звезды "Дизель Шоу" хлестко высмеяли украинцев, кадры уже в Сети: "Скоро у всех будут...".
Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Писаренко огорошил вульгарной выходкой в кабинете психолога, видео: "Жена говорит, что я не мужик".