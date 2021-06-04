Артисты «Дизель шоу» Яна Глущенко и Евгений Никишин обескуражили внешним видом

Уже несколько лет Глущенко и Никишин работают в "Дизель шоу", пишет Politeka.net. Актеры завоевали большую популярность, "примеряя" на себя роли разных персонажей.

Кадрами перевоплощений артисты делятся в сети. В частности, Евгений Никишин опубликовал интересные фото в своем Инстаграм. Так, на кадрах вместе с Глущенко он улыбался, показывая черные зубы (казалось, что их нет) Кроме того, у обоих были царапины и синяки на лице, а также кровь.

А на другом фото Никишин позировал в костюме жениха рядом с "невестой". Изо рта артиста торчал кляп.

"Любоф она бывает разной", - написал Евгений.

За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"😂😂😂😂😂 Женя, Улыбнуло😂", "У меня тоже нет зуба, 😢 но я не алкашка и не наркоманка 😠 а просто нет денег на протезы 😢 и это печально", - написали пользователи сети.

Напомним, Евгений Никишин начал свою звездную карьеру в составе команды "Уездный город".

Евгений родом из Магнитогорска (Россия). В молодые годы будущий артист решил получить образование в местном университете, где осваивал специальность педагога-валеолога.

В итоге Никишин случайно попал в КВН, и понял, что хочет связать свою жизнь с юмором. После того как команда «Уездный город» победила в Высшей лиге, мужчина получил от поклонников удостоверение внештатного сотрудника новосибирского НИИ генетики и цитологии, которое так часто упоминал в шутках.

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