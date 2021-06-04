Известная украинская "бджилка" Алина Гросу, выступающая с 4 лет, срочно обратилась к фанатам

25-летняя певица рассказала об отмене концерта в Фастове, который должен был состояться 5 июня, передает Politeka.net. В частности, Гросу написала, что по техническим причинам концерт перенесут на другую дату, какую именно, не назвала.

Также Гросу сказала, что желающим вернуть средства за билеты обращаться в кассу.

"Дорогие мои друзья, по техническим причинам концерт 5 июня в городе Фастов переносится😔 Но не склоняется!!!За новостями, что до этого события, следите в моих соц. сетях. Желающие вернуть средства за билеты, обращайтесь в кассу, но мы с вами не прощаемся и обязательно встретимся!!!:) Особая благодарность, Главе города Фастов, Михаилу Владимировичу за поддержку и все остальные концерты в силе, и будут проходить без изменений", - ответила Гросу.

Пользователи обсудили в комментариях певицу, ее поведение и внешний вид:

"Даже не думал, что она такая простая. С виду казалась пафосная, а тут действительно совершенно другой человек. Очень милая и приятная девушка 💎"

"Как не любить? Она ничего из себя не строит, такая естественная, а еще умная! Слава, спасибо за интервью!"

"Очень положительная, немного даже стесняется, воспитанная"

"Такая девочка-девочка. Платья, розовый... Хорошенькая. Ты и так красавица! Никакой пластики и не нужно!"

"Она для своего возраста очень зрелая личность... Я это еще заметила, когда ей было лет 15"

Напомним, что Алина Гросу с недовольным лицом показала себя с "нерабочей" стороны, редкое фото: "Знакомьтесь...".

Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".