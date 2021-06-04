Известный украинский певец Владимир Дантес, муж своей коллеги Нади Дорофеевой, удивил появлением с другой

32-летний исполнитель сейчас плотно занимается своей певческой карьерой, пишет Politeka.net. Не так давно артист выпустил два клипа, и представил несколько хитов, которые успели полюбиться слушателям.

Не забывает певец и о блогерстве. Регулярно Дантес делает посты в Инстаграм, на который у него подписаны 637 тысяч пользователей сети.

На одном из последних фото артист позировал не с любимой женой, а с большеглазой брюнеткой в мини, у которой были порваны колготки. Сам же Дантес позировал в светлом костюме, повесив на плечо гитару.

"Я же еще вас толком не познакомил с моей драммершой!!! Это Катя @kate_plays_drums Она кайфовая. Играет тааак мощно, что просто не передать словами! Ну всё. Теперь вы знакомы)", - написал Владимир.

Отметим, драммер - это музыкант, играющий на ударной установке в рок-группе.

К слову, несколько дней назад Дантес выступил со своим коллективом в Грибовке (Одесская область).

За 15 минут публикация собрала более 2000 лайков, один из которых поставила Дорофеева.

"Вы кайфовые! Разрываете и отрываетесь по полной! Даже через экран телефона ощущается драйв))", "опа, какой кайф, Вова, мэрси 🤘🏼", "Интересно, круто, что девушка драммер, обычно парни играют на барабанах)", "Ого, она крутая, даже метроном подстраивается под неё, а не наоборот.🤘🔥", "Привет Катя", "Ого у тебе Катя Клеп на драмсах!😮", - написали пользователи сети.

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