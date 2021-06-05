Певица Мишель Андраде показала милое фото и заинтриговала новым выпуском "Орла и Решки" с ее участием

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которую называют подопечной продюсера Потапа, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Не так давно певица вместе с Позитивом стали ведущими юбилейного сезона трэвел-шоу "Орел и Решка", так что в этот раз девушка в своем микроблоге заинтриговала новым выпуском шоу с их участием.

В соцсети Мишель выложила очаровательное фото с необычного ракурса, которое, похоже, было сделано на съемках в Кении. Перед камерой она появилась в темных брюках и стильном бежевом топике, который подчеркнул изящную фигурку. Волосы красотки собраны в небрежную прическу, на ее лице легкий макияж и ослепительная улыбка, а в ушах кокетливые сережки.

В подпсии к публикации Андраде написала: "Ну что!!? Вы готовы? Осталось совсем мало! Первый выпуск нового сезона @orelireshka_official «ЗЕМЛЯНЕ» в Кении❤ Приятного просмотра! PS: как вы думаете, у кого безлимитка, а кто бедный?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звездной красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Безлимитка твоя", "Крошка такая, обожаю", "Я готова смотреть", "Красотка", "Ты такая милая", - пишут фанаты в комментариях.

Напомним, Подопечная Потапа Мишель Андраде в белоснежном платье поделилась радостным известием: "Завораживающая ты".

Как сообщала Politeka, Растрепанная подопечная Потапа Мишель Андраде показала свое разочарование: "Я час ровняла...".

Также Politeka писала, Мишель Андраде удачно подчеркнула фигуру узким топом и необычными джинсами: "Обожаю эту девочку!".