Российская артистка Кристина Орбакайте поразила поклонников свежим видом на сцене

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте недавно отметила свой юбилей – ей исполнилось 50 лет. Однако, несмотря на возраст звезда выглядит просто потрясающе. Недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала яркое фото со сцены, на котором она своим видом даст фору молодым.

На новом снимке Кристина запечатлена на сцене, а за ее спиной видно фотозону музыкальной премии. На церемонию звезда вышла в интересном образе – на ней полностью черное длинное платье черного цвета из силеэтом змеи на груди, под которым просвечивается стройная фигурка. Волосы певицы распущены и аккуратно спадают по плечам, нежный макияж дополняет восторженная улыбка и длинные серьги.

В подписи к фотографии написано: "Премия Мuztv "Начало Света" 20/21 Очень красивое шоу 🔥". А пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото Орбакайте, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Кристиночка, Вы красивая, стильная, талантливая и любящая жена и мама. Всех благ вашей семье ❤️ очень люблю ваше творчество 🌹🌹🌹 ", "Красавица! Классное фото", "Вы были самой красивой!❤️", " Кристина, вы самая лучшая!!! ❤️❤️❤️❤️ Любим!!! ☀️", "Ну разве этой девочке скажешь, что она мамочка троих деточек? Она сама еще просто девчушечка. Красотуличка!!", "Змею на груди пригрела", - пишут в комментариях к фото фанаты Кристины.

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