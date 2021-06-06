Актрису и главную героиню проекта "Холостяк" Ксения Мишину "поймали" на воровстве
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал ее возлюбленный Александр Эллерт на своей страничке в Instagram.
Хоть паре и приходилось первое время не афишировать свои отношения, но спустя не очень долгое время после окончания реалити они живут вместе и делятся с поклонниками подробностями и кадрами личной жизни.
Комик и сценарист "Квартал 95" делится с фанатами забавным контентом:
"Воровать начала", - говорится в подписи к видео, на котором победитель "Холостячки" подбегает к Ксении выкрикивая "Опача!".
В это время испуганная актриса пыталась достать молодой горошек из мешка.
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Ранее Эллерт поделился забавным постом, в котором слегка намекнул, что, возможно, в следующем году они с Ксенией Мишиной поженятся. Шоумен будучи ведущим на свадьбе заинтересовался ценами на свадебные декорации.
Напомним, "Холостячка" Мишина заинтриговала признанием, Эллерт тут ни при чем: "Случается какая-то химия между..."
А еще Politeka писала, обиженная Ксения Мишина в гневе обратилась к украинцам: "Кто ты такая?"
Также Politeka сообщала, Ксения Мишина поделилась секретом, как они с Эллертом занимаются детьми: "Воспитывайте себя"