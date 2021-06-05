Известная украинская певица Камалия показала яркие кадры со своего участия в премии "Украинская песня года"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно певица, которую называют самой богатой в Украине, показала в своем микроблоге, с каким размахом отмечала свой день рождения – артистке исполнилось 44 года. А теперь выложила яркое видео с церемонии награждения премии "Украинская песня года".

На кадрах, которые показала Камалия можно увидеть закулисье светского мероприятия, а также выступление самой артистки. Как видно, на сцену премии звезда вышла в роскошном образе – на ней пышное желтое платье интересного фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру и ноги. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. для выступления певицу сопровождали несколько мужчин.

В подпсии к публикации Камалия написала: "Kamaliya – Вiльна – Украинская песня года. Украинская версия моей рекордной английской песни "Freedom" (самый длинный период пребывания в немецкой версии iTunes Top 100) – Вiльна – выиграла престижную премию "Украинская песня года". Пользователи тут же принялись поздравлять и засыпать звезду комплиментами в комментариях: "Обожаю эту песню!", "Поздравляю", "Прекрасный, очень красивый образ", "Какая вы красивая, поздравляю", "Вы это заслужили".

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