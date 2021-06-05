Начинающая модель Дева Кассель, дочь актрисы Моники Беллуччи, растет полной копией своей звездной мамы

Старшая дочь Моники Беллуччи растет настоящей красавицей, с тех пор, как она впервые появилась на публике, она стремительно набирает популярность в сети. В Инстаграм на своей странице из-за растущего внимания девушка даже прекратила публиковать новые кадры, боясь лишнего всплеска отзывов о себе.

Юная красотка очень редко обновляет профиль, однако поклонники Девы создали много фан-аккаунтов, на которых публикую ее новые фото. С наступлением летнего сезона, жарких кадров из отдыха на природе или просто на пляже, стало заметно больше.

К тому же, самой Деве удается с легкостью покорить сеть одной лишь улыбкой. Сияющий образ девушки сразу обращает на себя взгляды, ведь Кассель считают чуть ли не полной копией мамы-модели.

Кудрявая брюнетка в темно-синем бикини и с гитарой в руках не так давно появилась на прогулке и сразу покорила романтичностью, саму Деву это не смутило.

Как видно, уверенности и яркости девушке действительно не занимать, ведь она удивительно похожа на свою маму, прославившуюся на весь мир.

"Еще раз большое спасибо всем замечательным людям, с которыми я работала!", - написаласама Дева под одним из своих фото.

"Ну вся в мать!", "Выгляди как мать", "Очаровательная девушка", "О, мой бог! Ты такая красивая и редкая", "Дева, ты на самом деле самая красивая девушка в этом мире", "Ты станешь моей женой", "Желаю вам такой же богатой карьеры, как у Моники Беллуччи, пример итальянской богини", "Вы олицетворяете итальянскую красоту, вы величественны! Вы - точная копия вашей красивой мамы", - ответили девушке в сети.

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